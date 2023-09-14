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Собянин: 36 новостроек ввели с начала года в Москве в рамках реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 36 новостроек по программе реновации. Полностью расселили 148 домов.
Собянин: 36 новостроек ввели с начала года в Москве в рамках реновации
  • РИА Новости

«Здания должны были расселять не раньше 2025 года — все они включены во второй и третий этапы программы. Но мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жильё гораздо раньше», — цитирует мэра НТВ.

По его словам, свыше 26 тыс. человек получили ключи от новых квартир с начала года.

Он также отметил, что до конца текущего месяца под заселение планируется передать ещё десять новостроек в семи округах.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин заявил, что в ВАО в программу реновации включены свыше 1 тыс. домов с более чем 209 тыс. жильцов.

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