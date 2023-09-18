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Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print

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Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества норвежские доли в сети типографий Prime Print.

Согласно указу президента, временное управление вводится в отношении обыкновенных акций «Прайм Принт», которые принадлежат Amedia Eastern Europe AS.

По данным сайта Prime Print, норвежская компания Amedia Eastern Europe является единственным акционером компаний «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний «Прайм Принт» в Воронеже и Новосибирске.

Ранее президент России включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

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