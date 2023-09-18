Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП с пятью пострадавшими в Москве
Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину арестовали до 15 ноября 2023 года.
Ранее стало известно, что в центре Москвы пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.