Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП с пятью пострадавшими в Москве

Суд арестовал водителя Mercedes-Benz, устроившего аварию в центре Москвы, в которой пострадали пять человек.

Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Суд избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину арестовали до 15 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что в центре Москвы пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.