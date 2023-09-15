Узнать больше

В Москве пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

Короткая ссылка
В центре Москвы пять человек пострадали в результате столкновении двух легковых автомобилей.
В Москве пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, совершил наезд на мачту освещения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, в котором находились четыре человека.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.

«В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек», — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить