В Москве пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, совершил наезд на мачту освещения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, в котором находились четыре человека.
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.
«В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек», — говорится в сообщении.
Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы.