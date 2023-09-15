В Москве пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

В центре Москвы пять человек пострадали в результате столкновении двух легковых автомобилей.

Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, совершил наезд на мачту освещения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, в котором находились четыре человека.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения.

«В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек», — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы.