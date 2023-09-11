Под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы
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Дети врезались в столб, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции. При этом они были без мотошлемов.
«Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по региону.
Младшего ребёнка госпитализировали, старшему оказали медицинскую помощь на месте.
Мать привлечена к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования восьмилетнего ребёнка вследствие падения на него футбольных ворот.