Под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы

В селе Ярково Ярковского района (Тюменская область) двое братьев девяти и одиннадцати лет получили серьёзные травмы, когда катались на квадроцикле, который дала им мать.

Дети врезались в столб, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции. При этом они были без мотошлемов.

«Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по региону.

Младшего ребёнка госпитализировали, старшему оказали медицинскую помощь на месте.

Мать привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования восьмилетнего ребёнка вследствие падения на него футбольных ворот.