Узнать больше

Под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы

Короткая ссылка
В селе Ярково Ярковского района (Тюменская область) двое братьев девяти и одиннадцати лет получили серьёзные травмы, когда катались на квадроцикле, который дала им мать.
Под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы
  • Gettyimages.ru

Дети врезались в столб, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции. При этом они были без мотошлемов.

«Квадроцикл не зарегистрирован, подростки не имеют права управлять им в силу возраста и отсутствия водительских удостоверений», — указано в сообщении УГИБДД по региону.

Младшего ребёнка госпитализировали, старшему оказали медицинскую помощь на месте.

Мать привлечена к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования восьмилетнего ребёнка вследствие падения на него футбольных ворот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить