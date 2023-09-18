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Пьяный мужчина ворвался на территорию школы в Нижнем Новгороде

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Неизвестный мужчина попытался попасть в школу в Нижнем Новгороде, его задержали. Как сообщили RT в правоохранительных органах, мужчина был пьян.
Пьяный мужчина ворвался на территорию школы в Нижнем Новгороде
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Отмечается, что дебошир не был вооружён.

Сейчас задержанный уже находится в отделе полиции. Мотивы его поступка выясняются.

Сотрудники Росгвардии быстро приехали в школу по сигналу тревожной кнопки, рассказали в полиции.

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