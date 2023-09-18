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Хабаровский завод передал заказчику современное краболовное судно

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В Приморском крае спустили на воду новейшее краболовное судно «Кедон», прошла торжественная церемония поднятия флага.

Это уже второе судно, построенное по программе «Квоты под киль» на Хабаровском судостроительном заводе, передаёт ОТР.

К работам приступили весной 2020 года одновременно с другим аналогичным судном — «Омолон», которое передали заказчику в апреле. Оба краболова — ледового класса. Они приспособлены для того, чтобы доставлять в порт живой улов.

Сообщается, что завод готов приступить ко второй волне госпрограммы. Восемь потенциальных партнёров уже готовы разместить новые заказы, как только получат квоты.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о модернизации Корсаковского порта на юге Сахалина и порта на западном побережье — в Александровск-Сахалинском районе.

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