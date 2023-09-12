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Губернатор Сахалинской области Лимаренко рассказал о развитии транспортных путей

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о наиболее значимых событиях и достижениях региона.

«Мы открыли в августе крупнейший на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске. И на днях на паромную линию Ванино-Холмск вышел новый паром «Александр Деев», — поделился глава региона в интервью сайту «Аргументы и Факты».

По его словам, усилия властей направлены на то, чтобы регион мог стать перекрёстком международных транспортных путей.

С этой целью создаётся авиационный хаб, способный принять до 5 млн человек в год. В 2024 году планируется закончить строительство взлётно-посадочной полосы, что даст возможность развивать авиационные грузоперевозки.

В сфере морского транспорта — приступают к модернизации Корсаковского порта на юге Сахалина и порта на западном побережье — в Александровск-Сахалинском районе, там планируется построить многофункциональный перегрузочный комплекс, сказал Лимаренко.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) рассказал, что растёт товарооборот России и стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), а также Китая и Турции.

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