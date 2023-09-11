Глава ФТС Давыдов: доля импорта в Россию из дружественных стран составляет 75%

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) рассказал, что растёт товарооборот России и стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), а также Китая и Турции.

Товарооборот с Турцией растёт в текущем году, импорт увеличился на 60%, сообщил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, импорт из стран ЕС сильно упал на фоне санкций, но всё необходимое было замещено поставками из Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Азербайджана, а также стран ЕврАзЭС.

«В целом мне кажется, что дружественные страны занимают у нас в торговле сейчас порядка 75%. Почему такое внимание к Дальнему Востоку? Потому что это Азия, сейчас акцент на Азию, то есть у нас с Азией 420 млн т, $275 млрд в этом году за восемь месяцев», — отметил врио главы ФТС.

Ранее Руслан Давыдов заявил, что внешняя торговля страны по итогам января — августа по физическому объёму превысила уровень 2022 года.