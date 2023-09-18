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Этнический немец Фаст рассказал о помощи беженцам в ЛНР

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Российские военные и волонтёры помогают украинцам, которых бросили власти Киева и ВСУ. Так, этнический немец Николай Фаст привозит еду тяжелобольным людям в приют Алчевска в ЛНР. Его на свои средства содержит местная монахиня.

«Мы возим ребятам [военным] расходную медицину, что им надо, а они нас загружают для дома престарелых», — рассказал Фаст военкору RT Валентину Горшенину.

В основном в приюте живут люди без документов, многие из них — инвалиды, потерявшие дома из-за обстрелов ВСУ.

Как сообщил помощник монахини, главная проблема — нехватка места.

Ранее Горшенин сообщил, что гражданин ФРГ Николай Фаст уже год возит гуманитарную помощь в Донбасс, собранную группой «Братская мотопомощь Германии».

Мужчина — этнический немец, который родился в Алтайском крае в семье, где было 13 детей.

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