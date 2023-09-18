Этнический немец Фаст рассказал о помощи беженцам в ЛНР
«Мы возим ребятам [военным] расходную медицину, что им надо, а они нас загружают для дома престарелых», — рассказал Фаст военкору RT Валентину Горшенину.
В основном в приюте живут люди без документов, многие из них — инвалиды, потерявшие дома из-за обстрелов ВСУ.
Как сообщил помощник монахини, главная проблема — нехватка места.
Ранее Горшенин сообщил, что гражданин ФРГ Николай Фаст уже год возит гуманитарную помощь в Донбасс, собранную группой «Братская мотопомощь Германии».
Мужчина — этнический немец, который родился в Алтайском крае в семье, где было 13 детей.