Военкор RT рассказал о развозящем в Донбассе гумпомощь гражданине ФРГ
Как отметил Горшенин, гражданин ФРГ Николай Фаст уже год возит гуманитарную помощь в Донбасс, собранную группой «Братская мотопомощь Германии». Мужчина — этнический немец, который родился в Алтайском крае в семье, где было 13 детей.
За два дня вместе с военкором он посетил три локации в ДНР.
Для нескольких подразделений российских бойцов Николай передал предметы первой необходимости и медпомощи: бинты, лекарства, антибиотики.
Кроме того, он привёз больше 1 тыс. книг из МГУ для филфака Донецкого университета, а также пообщался с детьми из школы имени фотокорреспондента Андрея Стенина.
Ранее Горшенин показал этапы сборки и работы FPV-дрона.