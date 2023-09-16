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Военкор RT рассказал о развозящем в Донбассе гумпомощь гражданине ФРГ

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Военкор RT Валентин Горшенин рассказал о развозящем в Донбассе гуманитарную помощь гражданине ФРГ.

Как отметил Горшенин, гражданин ФРГ Николай Фаст уже год возит гуманитарную помощь в Донбасс, собранную группой «Братская мотопомощь Германии». Мужчина — этнический немец, который родился в Алтайском крае в семье, где было 13 детей.

За два дня вместе с военкором он посетил три локации в ДНР.

Для нескольких подразделений российских бойцов Николай передал предметы первой необходимости и медпомощи: бинты, лекарства, антибиотики.

Кроме того, он привёз больше 1 тыс. книг из МГУ для филфака Донецкого университета, а также пообщался с детьми из школы имени фотокорреспондента Андрея Стенина.

Ранее Горшенин показал этапы сборки и работы FPV-дрона.

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