В Татарстане мать ударила головой об стол шестимесячного ребёнка

В Набережных Челнах нетрезвая мать ударила головой об стол своего шестимесячного ребёнка, возбуждено уголовное дело.

«По факту травмирования ребёнка в Набережных Челнах следственными органами возбуждено уголовное дело... Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль», — говорится в заявлении региональной прокуратуры.

Ранее в соцсетях сообщалось, что ребёнка увезли на скорой в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, трещинами на голове и ссадинами на лице. Сейчас девочка находится в реанимации.

В больнице в Москве в июне скончался подросток, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджёг, заявили в столичной прокуратуре.