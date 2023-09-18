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В Татарстане мать ударила головой об стол шестимесячного ребёнка

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В Набережных Челнах нетрезвая мать ударила головой об стол своего шестимесячного ребёнка, возбуждено уголовное дело.
В Татарстане мать ударила головой об стол шестимесячного ребёнка
  • РИА Новости

«По факту травмирования ребёнка в Набережных Челнах следственными органами возбуждено уголовное дело... Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль», — говорится в заявлении региональной прокуратуры.

Ранее в соцсетях сообщалось, что ребёнка увезли на скорой в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, трещинами на голове и ссадинами на лице. Сейчас девочка находится в реанимации.

В больнице в Москве в июне скончался подросток, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджёг, заявили в столичной прокуратуре.

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