В Екатеринбурге мужчину приговорили к пожизненному сроку за резню в парке УрГУПС

Суд приговорил жителя Екатеринбурга Руслана Закирова, обвиняемого по четырём статьям УК России из-за устроенной им резни в парке УрГУПС, к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает URA.RU.

«Закиров получил пожизненное заключение», — отмечает портал.

Также он должен возместить потерпевшим более 1 млн рублей.

Как уточняет портал, Закиров обвинялся в убийстве, совершённом с целью скрыть другое преступление, покушении на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем, а также в разбое, совершённом с применением насилия, и разбое, совершённом с угрозой применения насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Будучи пьяным, 12 июня Закиров похитил у рыбака удочку, а когда тот попытался её вернуть — нанёс ему удары ножом в шею и грудь, а затем ограбил. Данную стычку, в которой пострадавшему удалось выжить, заметил другой житель Екатеринбурга. Чтобы избавиться от свидетеля, злоумышленник решил напасть и на него. Ножом он насмерть заколол человека.

В этот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, у которой попытался похитить сумку, но девушке удалось убежать.

Ранее в Сочи суд признал виновным мужчину в преступлении против половой неприкосновенности дочери, а также в незаконном обороте наркотиков.