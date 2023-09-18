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В Сочи суд признал виновным мужчину в приставании к дочери

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В Сочи суд признал виновным мужчину в преступлении против половой неприкосновенности дочери, а также в незаконном обороте наркотиков.
В Сочи суд признал виновным мужчину в приставании к дочери

Об этом сообщает СК по Краснодарскому краю.

«Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления против половой неприкосновенности в отношении своей малолетней дочери и доведения её до самоубийства (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 110 УК России), а также в незаконном хранении наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК России)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, мужчина в период с 2017 по 2020 год совершил в отношении своей малолетней дочери насильственные действия сексуального характера. 9 февраля 2020 года девочка погибла. Также в его шкафу при обыске нашли наркотики.

Признанному виновным назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы сроком на три года. 

Ранее суд в Анапе арестовал обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, который подозревается в приставании к двум девочкам в детском лагере.

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