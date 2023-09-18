Главу округа Костромской области обвинили в получении крупной взятки

В Костромской области глава городского округа город Шарья обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщили в СК.

«16 сентября 2023 года в Костроме при передаче должностному лицу части оговорённой суммы взятки в размере 1 млн рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Костромской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд в Москве приговорил экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и совращении малолетних.