Главу округа Костромской области обвинили в получении крупной взятки
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Об этом сообщили в СК.
«16 сентября 2023 года в Костроме при передаче должностному лицу части оговорённой суммы взятки в размере 1 млн рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Костромской области», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее суд в Москве приговорил экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и совращении малолетних.