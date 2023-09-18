Собянин: Москва активно помогает бойцам ВС России на передовой
- АГН «Москва»
- © Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время торжественной церемонии вступления в должность.
«Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой», — отметил он.
Собянин также рассказал о защите неба над Москвой.
«Мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой», — заявил мэр.
18 сентября Собянин принёс присягу и вступил в должность мэра Москвы.
Он поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании.
Президент России Владимир Путин отметил широкую поддержку Собянина жителями Москвы по результатам выборов.