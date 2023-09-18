Собянин: Москва активно помогает бойцам ВС России на передовой

Москва активно помогает бойцам, которые находятся на передовой.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время торжественной церемонии вступления в должность.

«Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой», — отметил он.

Собянин также рассказал о защите неба над Москвой.

«Мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой», — заявил мэр.

18 сентября Собянин принёс присягу и вступил в должность мэра Москвы.

Он поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин отметил широкую поддержку Собянина жителями Москвы по результатам выборов.