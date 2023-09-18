Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время выборов

Мэр Москвы Серей Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании.

Соответствующее заявление он сделал в рамках торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.

«Спасибо огромное москвичам за высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании. Вне всякого сомнения, это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе», — сказал он.

Ранее Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

Также президент России Владимир Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.