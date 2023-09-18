Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время выборов
Соответствующее заявление он сделал в рамках торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.
«Спасибо огромное москвичам за высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании. Вне всякого сомнения, это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе», — сказал он.
Ранее Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.
Также президент России Владимир Путин лично поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.