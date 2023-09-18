В Копейске произошло ДТП с тремя автомобилями, пострадал восьмилетний ребёнок

В Копейске (Челябинская область) произошло ДТП с тремя автомобилями, пострадал восьмилетний ребёнок.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что водитель автомобиля Volkswagen Polo при перестроении выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Toyota Prius и грузовым автомобилем Ford.

В результате ДТП госпитализированы водитель Volkswagen и восьмилетний пассажир Toyota.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области мужчина угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes, в результате столкновения автомобилей погибли четыре человека.