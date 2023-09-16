В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Мурманской области мужчина угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes, в результате столкновения автомобилей погибли четыре человека.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Ещё четыре человека пострадали и были госпитализированы.

Водителя самосвала доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что маршрутный микроавтобус врезался в дерево в Саратове, пострадали восемь пассажиров, из них семь человек были доставлены в медицинские учреждения.