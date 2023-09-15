Узнать больше

Восемь человек пострадали из-за столкновения маршрутки с деревом в Саратове

Короткая ссылка
Маршрутный микроавтобус врезался в дерево в Саратове, пострадали восемь пассажиров, из них семь человек были доставлены в медицинские учреждения.
Восемь человек пострадали из-за столкновения маршрутки с деревом в Саратове
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы властей региона, передаёт ТАСС.

«На улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что авария произошла примерно в 18:00 (17:00 мск), водитель в результате ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что трое подростков попали в ДТП на угнанном автомобиле в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить