Восемь человек пострадали из-за столкновения маршрутки с деревом в Саратове

Маршрутный микроавтобус врезался в дерево в Саратове, пострадали восемь пассажиров, из них семь человек были доставлены в медицинские учреждения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы властей региона, передаёт ТАСС.

«На улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что авария произошла примерно в 18:00 (17:00 мск), водитель в результате ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что трое подростков попали в ДТП на угнанном автомобиле в Челябинске.