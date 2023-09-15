Восемь человек пострадали из-за столкновения маршрутки с деревом в Саратове
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы властей региона, передаёт ТАСС.
«На улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации», — говорится в сообщении.
Также указывается, что авария произошла примерно в 18:00 (17:00 мск), водитель в результате ДТП не пострадал.
Ранее сообщалось, что трое подростков попали в ДТП на угнанном автомобиле в Челябинске.