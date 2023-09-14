В посёлке Новосинеглазово в Челябинске трое подростков попали в ДТП на угнанном автомобиле.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

«Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управлять транспортным средством, завладел автомобилем ВАЗ-2109 без разрешения. Ключи от транспортного средства находились в свободном доступе», — рассказали в пресс-службе.

Машина съехала с дороги и въехала в дерево. Двое подростков госпитализированы.

Ранее сообщалось, что при столкновении маршрутки и автомобиля КамАЗ на трассе в Волгоградской области пострадали девять человек.