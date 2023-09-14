В результате ДТП с маршруткой под Волгоградом пострадали девять человек

При столкновении маршрутки и автомобиля КамАЗ на трассе в Волгоградской области пострадали девять человек.

РИА Новости

Об этом сообщили в комитете здравоохранения региона. «Самостоятельно обратилась в ГКБСМП №25 женщина 1963 года рождения, проходит обследование в зале динамического наблюдения стационарного отделения скорой медицинской помощи», — приводит сообщение РИА Новости. Уточняется, что трое пострадавших госпитализированы. Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Омской области, в котором пострадали восемь человек.