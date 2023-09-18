Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы болезни Кадырова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы болезни главы Чечни Рамзана Кадырова.

Его попросили прокомментировать появившиеся в соцсетях данные о якобы госпитализации Кадырова.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счёт», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что администрация президента не даёт справки о состоянии здоровья.

При этом представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос, был ли Кадыров 17 сентября в Москве и встречался ли с президентом России Владимиром Путиным, отметил, что ему также нечего сказать.

«Никаких встреч с Путиным не было», — добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.