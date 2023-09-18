Роструд: потребность в рабочих кадрах достигла пика

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий заявил, что потребность в рабочих кадрах в стране достигла своего пика.

Об этом он заявил в рамках пленарной сессии «Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики» чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

«Сейчас как никогда существует огромная потребность в рабочих кадрах. Этот процесс начался, конечно же, не сейчас уже. Наверное, на протяжении последних 10 лет мы фиксировали постоянный рост потребности вакансий в сфере рабочих профессий. Сейчас он, по сути дела, достиг пика», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Талбацкий, согласно сделанной Рострудом выборке, наибольшее число незакрытых вакансий в настоящий момент именно в производственном секторе.

«Удовлетворить эту потребность исключительно только за счёт безработных или ищущих работу граждан невозможно», — сказал Талбацкий.

Ранее в Центробанке России заявили, что уровень безработицы в стране обновил исторический минимум.