Роструд: потребность в рабочих кадрах достигла пика
- РИА Новости
Об этом он заявил в рамках пленарной сессии «Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики» чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.
«Сейчас как никогда существует огромная потребность в рабочих кадрах. Этот процесс начался, конечно же, не сейчас уже. Наверное, на протяжении последних 10 лет мы фиксировали постоянный рост потребности вакансий в сфере рабочих профессий. Сейчас он, по сути дела, достиг пика», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Талбацкий, согласно сделанной Рострудом выборке, наибольшее число незакрытых вакансий в настоящий момент именно в производственном секторе.
«Удовлетворить эту потребность исключительно только за счёт безработных или ищущих работу граждан невозможно», — сказал Талбацкий.
Ранее в Центробанке России заявили, что уровень безработицы в стране обновил исторический минимум.