Дептранс Москвы выпустил тематическую «Тройку» к юбилею зала «Зарядье»

В Москве по случаю юбилея концертного зала «Зарядье» в продаже появились праздничные проездные билеты «Тройка».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году московский концертный зал «Зарядье» отмечает юбилей. Поздравляем и в честь этого события выпускаем тематические карты «Тройка», — приводятся в материале слова главы столичного Дептранса Максима Ликсутова.

Купить проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.