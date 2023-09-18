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Дептранс Москвы выпустил тематическую «Тройку» к юбилею зала «Зарядье»

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В Москве по случаю юбилея концертного зала «Зарядье» в продаже появились праздничные проездные билеты «Тройка».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году московский концертный зал «Зарядье» отмечает юбилей. Поздравляем и в честь этого события выпускаем тематические карты «Тройка», — приводятся в материале слова главы столичного Дептранса Максима Ликсутова.

Купить проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.

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