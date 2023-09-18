Дептранс Москвы выпустил тематическую «Тройку» к юбилею зала «Зарядье»
Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом году московский концертный зал «Зарядье» отмечает юбилей. Поздравляем и в честь этого события выпускаем тематические карты «Тройка», — приводятся в материале слова главы столичного Дептранса Максима Ликсутова.
Купить проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях кольцевой линии метро.
Ранее сообщалось, что годовой абонемент на транспортной карте «Тройка» можно заморозить на две недели. В приложение «Метро Москвы» внедрили новую соответствующую функцию.