Ефимов: за семь месяцев объём платных услуг в Москве составил 1,8 трлн рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за семь месяцев 2023 года объём платных услуг населению составил 1,8 трлн рублей.

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, объём услуг вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Также оборот транспортных услуг составил порядка 584 млрд рублей, что на 20% больше показателей прошлого года.

Второе место по росту оборота занял сектор культуры и спорта — объём вырос на 16,8%, до 64,3 млрд рублей.

Кроме того, оборот платных услуг в гостиничном и туристическом секторе вырос на более чем 12% — до 68,6 млрд рублей.

Ранее Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства (ИПП) столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.