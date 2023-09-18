Ефимов: за семь месяцев объём платных услуг в Москве составил 1,8 трлн рублей
Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, объём услуг вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Также оборот транспортных услуг составил порядка 584 млрд рублей, что на 20% больше показателей прошлого года.
Второе место по росту оборота занял сектор культуры и спорта — объём вырос на 16,8%, до 64,3 млрд рублей.
Кроме того, оборот платных услуг в гостиничном и туристическом секторе вырос на более чем 12% — до 68,6 млрд рублей.
Ранее Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства (ИПП) столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.