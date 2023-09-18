В Ярославской области рассказали об оштрафованных за плевки с 7 сентября

В управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области рассказали RT, сколько было возбуждено дел об административных правонарушениях за плевание в общественных местах с 7 сентября.

Как пояснили в управлении, до 7 сентября с правонарушителями проводилась в основном разъяснительная работа и выносились только предупреждения.

«Было выявлено 52 правонарушения. За прошедший период с 7 сентября 2023 года возбуждено семь дел об административных правонарушениях за плевание в общественных местах.В настоящее время проводятся процедуры привлечения лиц, совершивших правонарушение, к административной ответственности. По результатам рассмотрения дел будут приняты процессуальные решения в соответствии с положениями Кодекса России об административных правоотношениях», — добавили там.

Ранее стало известно, что с 7 сентября жителей Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах.

Уточняется, что для установления личности нарушителей будут использовать программы распознавания лиц.