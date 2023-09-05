В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах с 7 сентября

С 7 сентября жителей Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах.

Об этом сообщает официальный портал региона со ссылкой на помощника губернатора Татьяну Потёмкину.

«С 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их (нарушителей. — RT) будут наказывать в соответствии с законом — штрафом 1,5 тыс. рублей», — уточнила она.

Уточняется, что для установления личности нарушителей будут использовать программы распознавания лиц.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, как можно призвать к ответу распивающих спиртные напитки на детской площадке. Как напомнили в организации, это является прямым нарушением закона.