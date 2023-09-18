Узнать больше

В Татарстане возбудили дело после того, как мать ударила младенца

Короткая ссылка
Уголовное дело возбудили в Набережных Челнах после того, как жительница ударила об стол свою шестимесячную дочь.

Матери вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, прокомментировал для «Бизнес Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Об инциденте ранее писали СМИ.

Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в БСМП Набережных Челнов, но после перевезли в ДРКБ. В настоящее время девочка находится в реанимации.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что в Челябинске проводится проверка по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить