В Татарстане возбудили дело после того, как мать ударила младенца

Уголовное дело возбудили в Набережных Челнах после того, как жительница ударила об стол свою шестимесячную дочь.

Матери вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, прокомментировал для «Бизнес Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Об инциденте ранее писали СМИ.

Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в БСМП Набережных Челнов, но после перевезли в ДРКБ. В настоящее время девочка находится в реанимации.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что в Челябинске проводится проверка по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке.