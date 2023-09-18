За полгода московская компания выпустила более 3 тысяч швейных манекенов

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года столичная компания выпустила более 3 тыс. швейных манекенов.

Об этом информирует НСН.

Так, по словам Овчинского, предприятие Royal Dress forms, входящее в состав отраслевого кластера «Кунцево», за полгода 2023-го нарастила выпуск продукции 30% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Глава отдела продаж компании Виталий Чигвинцев отметил, что манекены используют лучшие российские модельеры и дома мод.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 2022 год индекс промпроизводства столицы вырос на 15,1%. Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов мира по темпам роста промпроизводства.