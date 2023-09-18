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Мэр Белгорода рассказал, что неизвестные ночью подожгли конструкцию Z в городе

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Глава администрации Белгорода Валентин Демидов рассказал, что неизвестные ночью подожгли конструкцию Z в городе. Он выразил благодарность местным жителям, которые пытались потушить огонь до прибытия пожарных.
Мэр Белгорода рассказал, что неизвестные ночью подожгли конструкцию Z в городе
  • Gettyimages.ru

Об этом Демидов написал в своём Telegram-канале. 

«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», установленную возле пр. Ватутина», — заявил он. 

По его словам, момент поджога был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Видеозапись была передана в полицию, проводятся следственно-разыскные мероприятия.

Мэр Белгорода также рассказал, что камера зафиксировала машины, которые останавливались и пытались помочь.

«Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб», — отметил он.

В августе в Железнодорожном районе Воронежской области был задержан мужчина за дискредитацию Вооружённых сил России.

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