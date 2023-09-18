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«Ъ» заявил о дефиците дронов и комплектующих в России

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Газета «Коммерсантъ» заявила о дефиците дронов и комплектующих к ним в России из-за введённых с начала сентября китайской стороной ограничений на экспорт беспилотников массой более 4 кг.
«Ъ» заявил о дефиците дронов и комплектующих в России
  • РИА Новости

Об этом пишет издание со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что по определённым типам беспилотников на российском рынке уже наблюдается дефицит, в том числе по агродронам, которые весят в среднем 30—40 кг и пока производятся в России в единичных экземплярах.

Вместе с этим отмечается, что ряд крупных российских производителей БПЛА успели создать существенные запасы, а также рассчитывают на то, что их китайские поставщики смогут получить лицензии на экспорт в Россию, хотя все оформительные процедуры могут занять до года. Уточняется, что сторонам надо доказать, что дроны не будут использоваться в военных целях.

Также издание указывает, что продавцы китайских дронов в России пытаются наладить параллельный импорт.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области приняли решение создать кластер по выпуску беспилотных авиационных систем (БАС) или комплектующих к ним.

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