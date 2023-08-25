В Челябинской области решили создать кластер по выпуску дронов

В Челябинской области приняли решение создать кластер по выпуску беспилотных авиационных систем (БАС) или комплектующих к ним.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности региона.

В ведомстве отметили, что в работе будут участвовать Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (МГТУ).

Кластер будет состоять не менее чем из пяти промышленных компаний.

Ранее сообщалось, что студенты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) создали систему постановки пространственных барьеров для защиты объектов от малых БПЛА, которая будет в три раза дешевле аналогов. Разработку представили на акселераторе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».