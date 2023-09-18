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Москва и Петербург стали самыми популярными направлениями октября

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Специалисты туротрасли провели исследование, чтобы выяснить, куда российские туристы планируют отправиться на отдых в октябре.

Из внутренних направлений самым востребованным городом для осенних путешествий оказалась Москва — на неё приходится 20,8% от всех бронирований, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Это на 26,1% больше, чем в прошлом октябре.

На втором месте ― Санкт-Петербург (19,1% бронирований), на третьем — Сочи (18,4% бронирований, +31,9% по сравнению с прошлым годом).

Наряду с этим, платформа Superjob провела опрос, который показал, что осенние отпуска большинство россиян предпочитают проводить дома, а из тех, кто решил поехать в путешествие, большинство выбирают Санкт-Петербург. Об этом пишет «МК в Питере».

Из тех, кто запланировал отпуск на осень, всего 3% готовятся посетить другую страну, говорится в исследовании.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что жителям региона было бы интересно отправиться отдыхать в Северную Корею.

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