Узнать больше

Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Короткая ссылка
Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Денис Шапиро попросил главу СК России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни и дискредитации российской армии.
Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии
  • Gettyimages.ru

По его словам, поводом для заявления стали аудиосообщения в одном из Telegram-каналов, где рассказывали о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа.

«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооружённых сил России руководителю Следственного комитета России», — сказал Шапиро РИА Новости.

Кроме того, адвокат командира «Ахмата» обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой лично проконтролировать ход дела.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС России.

В феврале Тверской районный суд уже оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить