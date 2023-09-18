Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Денис Шапиро попросил главу СК России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни и дискредитации российской армии.

По его словам, поводом для заявления стали аудиосообщения в одном из Telegram-каналов, где рассказывали о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа.

«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооружённых сил России руководителю Следственного комитета России», — сказал Шапиро РИА Новости.

Кроме того, адвокат командира «Ахмата» обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой лично проконтролировать ход дела.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС России.

В феврале Тверской районный суд уже оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.