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В Магаданской области водитель выжил, упав со скалы высотой 200 метров

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Автомобилист на Нюклинской косе в Магаданской области не справился с управлением, сорвался со скалы и пролетел 200 метров вниз, но остался жив.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по Магаданской области.

«В районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами.

Ранее в Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом.

Также в ДТП со столбом под Саратовом погибли три человека.

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