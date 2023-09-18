В Магаданской области водитель выжил, упав со скалы высотой 200 метров
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по Магаданской области.
«В районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сотрудники МЧС извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами.
Ранее в Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом.
Также в ДТП со столбом под Саратовом погибли три человека.