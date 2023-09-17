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Хинштейн: адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах пока нет

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Блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог.
Хинштейн: адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах пока нет
  • Gettyimages.ru
  • © Jakub Porzycki/NurPhoto

Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет», — приводит его слова Интерфакс.

Он отметил необходимость найти «адекватную замену» прежде, чем рассуждать о возможной блокировке YouTube в России.

Ранее Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 млрд рублей, наложенного на корпорацию Google, которая владеет сервисом.

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