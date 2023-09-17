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В Калмыкии ищут пропавшую 30 лет назад девочку

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В столице Калмыкии возобновили поиски пропавшей 30 лет назад девочки — Зульпият Магомедовой.
В Калмыкии ищут пропавшую 30 лет назад девочку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что девочка исчезла в 1993 году, на тот момент ей было 13 лет.

В селе Вознесеновка нашли тело женщины с признаками насильственной смерти и тело мужчины с огнестрельными ранениями. Пара воспитывала двух сыновей и дочь.

Братья вскоре нашлись. Однако найти девочку не удалось даже после нескольких дней поисков.

«Мы надеемся, что Магомедова увидит себя в ориентировке и откликнется либо это сделают её знакомые», — заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее в Республике Тыва возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи двухлетней девочки.

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