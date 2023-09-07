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В Туве возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи двухлетней девочки

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В Республике Тыва возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после пропажи двухлетней девочки. Поиски ребёнка продолжаются.
В Туве возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи двухлетней девочки
  • РИА Новости

«По данному факту Барун-Хемчикским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

Девочка находилась со своей родственницей на стоянке села Кара-Холь.

«Женщина занималась делами по хозяйству, когда обнаружила отсутствие ребёнка», — отмечает ведомство.

Все детали произошедшего уточняются.

Ранее в Забайкальском крае в селе Засопка пропал одиннадцатилетний мальчик, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что мальчика нашли живым в центре Читы.

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