Гладков: за сутки зафиксировано 30 прилётов ВСУ по Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре миномётных снаряда», — говорится в публикации главы области.
Он добавил, что в селе Щетиновка с украинского дрона было сброшено два осколочных боеприпаса, а в посёлке Разумное был сбит квадрокоптер ВСУ.
14 сентября Гладков заявил, что противник обстрелял населённые пункты региона более 130 раз за сутки.