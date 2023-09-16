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Гладков: за сутки зафиксировано 30 прилётов ВСУ по Белгородской области

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Украинская армия за минувшие сутки выпустила по населённым пунктам Белгородской области 30 различных боеприпасов, с дрона сброшено четыре взрывных устройства, пострадавших и разрушений нет.
Гладков: за сутки зафиксировано 30 прилётов ВСУ по Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре миномётных снаряда», — говорится в публикации главы области.

Он добавил, что в селе Щетиновка с украинского дрона было сброшено два осколочных боеприпаса, а в посёлке Разумное был сбит квадрокоптер ВСУ.

14 сентября Гладков заявил, что противник обстрелял населённые пункты региона более 130 раз за сутки.

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