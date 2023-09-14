Губернатор Белгородской области сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли населённые пункты региона более 130 раз за прошедшие сутки. Пострадавших нет.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Так, под обстрел попали населённые пункты Щетиновка, Журавлёвка, Наумовка, Нехотеевка, Солнцевка и другие.

В посёлке Уразово в результате обстрела снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» повреждены окна двух социальных объектов.

Также Гладков уточнил, что город Шебекино был обстрелян со стороны украинской армии 16 раз.

«В результате обстрела повреждён фасад одного из заведений общепита», — поделился чиновник.

Кроме того, повреждения получил административно-бытовой корпус одного из промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 188 снарядов.

Также один из российских бойцов рассказал военкору RT Станиславу Обищенко, что Вооружённые силы Украины начали использовать кассетные боеприпасы даже чаще, чем обычные.