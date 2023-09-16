Глава Минцифры: новая ключевая ставка не скажется на поддержке IT-отрасли
«Пока есть набор мер поддержки, реализуется, я не думаю, что ставка влияет», — цитирует ТАСС Шадаева.
По его словам, это не произойдёт благодаря отфиксированному проценту по льготной ипотеке и проценту по льготному кредитованию.
Ранее аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что после повышения ключевой ставки ЦБ ставки по банковским вкладам продолжат расти, но уже не столь высокими темпами, как ранее.