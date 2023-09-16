Глава Минцифры: новая ключевая ставка не скажется на поддержке IT-отрасли

Новая ключевая ставка 13% годовых, ранее принятая Центробанком, не повлияет на меры поддержки IT-отрасли, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Пока есть набор мер поддержки, реализуется, я не думаю, что ставка влияет», — цитирует ТАСС Шадаева.

По его словам, это не произойдёт благодаря отфиксированному проценту по льготной ипотеке и проценту по льготному кредитованию.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что после повышения ключевой ставки ЦБ ставки по банковским вкладам продолжат расти, но уже не столь высокими темпами, как ранее.