Экономист Ракша назвал ожидаемым повышение ключевой ставки ЦБ

Экономист Денис Ракша прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. По его мнению, это было ожидаемо.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что принятое параллельно решение об ужесточении требований по выдаче кредитов населению также является оправданным, поскольку это источник денег, создающий излишний спрос.

Как отметил Ракша, недостаточность предложения компенсируется импортом, который в стоимостном отношении почти восстановился до досанкционного периода.

По словам эксперта, спрос на импорт оказывает давление на курс рубля.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что после повышения ключевой ставки ЦБ ставки по банковским вкладам продолжат расти, но уже не столь высокими темпами, как ранее.