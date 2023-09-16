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Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях мигрантов в Москве

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Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СК по Москве доложить о расследовании противоправных действий мигрантов в столице, устроивших «молельный дом» в одной из многоэтажек города.
Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях мигрантов в Москве
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram СК России.

Как отмечает ведомство, ранее СМИ сообщали, что в одной из московских многоэтажек мигранты организовали «молельный дом», который функционирует уже три года. При этом блокируется соседний паркинг и проход местных жителей во двор. Жильцы дома вынуждены жить в притеснениях, а женщины опасаются выходить из квартир.

«По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Председатель Следственного комитета России поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — отмечается в заявлении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.

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