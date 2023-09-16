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«Билайн» рассказал о попытке мошенника 1414 раз дозвониться жертве за девять минут

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В пресс-службе мобильного оператора «Билайн» рассказали о попытке мошенника 1414 раз дозвониться жертве в течение девяти минут.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.

Уточняется, что за август антифрод-система компании позволила защитить 23 тыс. абонентов от звонков телефонных мошенников.

«Самая долгая «атака» в августе длилась порядка девяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — рассказали в компании.

Вместе с этим оператор заявил, что в настоящий момент мошенники активно переходят в мессенджеры и облачные сервисы.

Ранее заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал, что телефонные аферисты в разговоре с потенциальной жертвой могут представляться сотрудниками Центрального банка.

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