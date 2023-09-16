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В Крыму продали первые национализированные объекты за более чем 815 млн рублей

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В Крыму продали первые восемь объектов недвижимости, которые ранее принадлежали связанным с киевскими властями и организациями лицам, а потом были национализированы. Сумма продажи составила более 815 млн рублей.

Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов в своём Telegram.

«В республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в лоты вошли как объекты жилого фонда, так и коммерческая недвижимость.

Кроме того, на данный момент запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества.

«Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — отметил Константинов.

Ранее стало известно, что национализированная квартира семьи украинского президента Владимира Зеленского в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма оценивается в $200—300 тыс.

Также сообщалось, что в Крыму планируют получить почти 2 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов.

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