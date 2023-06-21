В Крыму планируют получить почти 2 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в бюджет региона от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан в 2023 году поступят не менее 1,9 млрд рублей.

«Всего до конца года от продажи имущества в бюджет Республики Крым планируются поступления в размере не менее 1 млрд 900 млн рублей», — написал Константинов в Telegram.

По его словам, к середине июля 2023 года планируется продажа гипермаркета «Новацентр», квартир «Эссокс београд-стари град», пансионата в Евпатории на улице Горького.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

Константинов заявил, что с активами украинских олигархов, которые находятся в Крыму, будет покончено раз и навсегда.