Узнать больше

В ФНС заявили о росте ставки НДС на гамбургеры в России до 20%

Короткая ссылка
В Федеральной налоговой службе заявили, что с 1 октября налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства.

Уточняется, что ФНС введёт в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Как отмечает Интерфакс, ранее соответствующая еда не была указана в классификаторе в качестве самостоятельного блюда, в связи с чем торговые предприятия могли относить подобного рода продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, облагающимся налогом по ставке 10%.

Ранее производители шаурмы рассказали о намерении повысить цену на блюда в среднем на 10—15% с сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить