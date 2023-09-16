В ФНС заявили о росте ставки НДС на гамбургеры в России до 20%

В Федеральной налоговой службе заявили, что с 1 октября налог на добавленную стоимость для фастфуда вырастет до 20%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ведомства.

Уточняется, что ФНС введёт в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Как отмечает Интерфакс, ранее соответствующая еда не была указана в классификаторе в качестве самостоятельного блюда, в связи с чем торговые предприятия могли относить подобного рода продукцию к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, облагающимся налогом по ставке 10%.

Ранее производители шаурмы рассказали о намерении повысить цену на блюда в среднем на 10—15% с сентября.