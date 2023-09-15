Минюст России включил политолога Белковского в список иноагентов

Минюст России внёс в реестр иноагентов политолога Станислава Белковского.

«15 сентября 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.А. Белковский, Е.С. Кочегин, К.В. Седов, Ю.Е. Фёдоров, а также И.А. Шепелин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все включённые в реестр распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях.

Неделей ранее в реестр иноагентов включили солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* и ещё пятерых человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.09.2023.