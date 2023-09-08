Минюст включил в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы»

В реестр иноагентов включили солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова и ещё пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

Отмечается, что Котляров открыто выступал в поддержку Украины, а также принимал участие в создании материалов для других иноагентов.

Кроме того, в список включили историка Андрея Мальгина, политика Наталью Пелевину, социолога Николая Митрохина и ещё двух человек.

На прошлой неделе Минюст России включил журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова* в список иноагентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.